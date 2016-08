154 junge Berufsleute freuten sich über Fähigkeitszeugnise und Berufsatteste

Festlich ist der Rahmen am Samstag, 27. August, für 154 junge Berufsleute gewesen, die ihre Lehrabschlussprüfungen 2016 im Motorpark auf dem Dätwyler Areal in Altdorf feierten. Vom Anlagen- und Apparatebauer über Forstwart und Gleisbauer bis zur Malerin und zum Zimmermann; alle jungen Frauen und Männer auf der Bühne des Festsaals hatten drei oder vier Jahre, je nach Ausbildung, ihre Berufe an ausserkantonalen Schul- und Prüfungsorten gelernt und abgeschlossen. Gratulation gab es von Landammann Beat Jörg, der eine Woche nach Abschluss der Olympischen Spiele in Brasilien noch ganz in sportlicher Stimmung war. "Sie sind alle Gewinnerinnen und Gewinner, geschätzte junge Berufsleute", fand er lobende Worte auch für diejenigen, die nicht für eine Bestleistung ausgezeichnet wurden, also kein "Olympiagold" feiern konnten. Grosser Lohn für grosse Leistung sei die abgeschlossene Berufsausbildung, von deren Wert man sein ganzes Leben lang profitieren könne. "Viele Türen stehen Ihnen offen", erklärte Beat Jörg und forderte die jungen Leute auf, mit dem Lernen im Leben niemals aufzuhören.

