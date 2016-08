258 Asylsuchende und vorläufig Aufgenommene in Uri

Nach der Infoveranstaltung in Seelisberg zur geplanten Asylunterkunft vor zwei Wochen gingen die Wogen hoch. Mittlerweile wurde entschieden, dass der «Löwen» in Seelisberg als Standort für eine Gruppenunterkunft vorerst nicht mehr infrage kommt (das UW berichtete). Auf Nachfrage des «Urner Wochenblattes» konnten bis anhin keine verlässlichen Zahlen zu der Verteilung der Asylsuchenden auf die Urner Gemeinden geliefert werden. Der Kanton hat nun in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Roten Kreuz die entsprechende Statistik erstellt. Von den 258 Asylsuchenden und vorläufig Aufgenommenen leben 108 in Altdorf, 29 in Bürglen, 27 in Silenen, 24 in Erstfeld, 19 in Schattdorf, 16 in Wassen, 14 in Göschenen, 10 in Gurtnellen, 5 in Flüelen, 4 in Sisikon und je 1 in Andermatt und Bauen. Keine Asylsuchenden sind in Attinghausen, Hospental, Isenthal, Realp, Seedorf, Seelisberg, Spiringen und Unterschächen untergebracht. Der Kanton Uri kennt im Gegensatz zu anderen Kantonen keine prozentuale Verteilung der Asylsuchenden auf alle Gemeinden. Gemäss der Programmvereinbarung muss das SRK auf eine ausgewogene geografische Verteilung achten.

Weiter wohnen im Kanton Uri per 31. Juli weitere 218 anerkannte Flüchtlinge (Ausweis B) sowie vorläufig aufgenommene (Ausweis F). Diese suchen sich ihre Wohnungen in der Regel selbstständig auf dem freien Wohnungsmarkt.