Andi Imhof auf Kranzkurs

Die ersten vier Gänge am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac sind geschwungen. Die meisten der acht angetretenen Urner haben sich in der Zwischenrangliste im Mittelfeld klassiert. Leistungsträger Andi Imhof startete mit zwei Gestellten im 1. und 3. Gang nicht ganz wunschgemäss in den Wettkampf. Mit dem wichtigen Sieg im 4. Gang gegen Martin Hersche kämpft er aber am Sonntag hinter der Spitze mit und hat weiterhin Aussicht auf einen eidgenössischen Kranz. Äusserst unglücklich agierte Stefan Arnold, der sich in dieser Saison bisher einer sehr guten Form erfreute. Der Attinghausner zog sich bereits im 1. Gang eine Verletzung am Brustmuskel zu und musste den Wettkampf beenden.

Zweitbester Urner nach dem ersten Tag ist Andy Murer auf Rang 8. Mit einem Viertelpunkt weniger folgen auf Rang 9 mit Marco Wyrsch, Michi Briker und Elias Kempf gleich drei Urner. Raphael Arnold kann sich mit einem Sieg und drei Niederlagen noch Hoffnungen auf eine Teilnahme am Ausstich machen. Er liegt aktuell auf Rang 13. Beim Ausstich nicht mehr dabei sein wird wahrscheinlich Markus Zurfluh. Er blieb am ersten Wettkampftag zwar ungeschlagen, liegt aber nach vier gestellten Gängen mit 35,00 Punkten auf Rang 16. Der Ausstich beginnt am Sonntagmorgen um 7.45 Uhr.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. August 2016.