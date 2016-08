Andi Imhof trifft auf Matthias Siegenthaler

Der Urner Schwinger Andi Imhof trifft gleich im 1. Gang des "Eidgenössischen" in Estavayer im Kanton Fribourg auf Matthias Siegenthaler. Ein Vergleich der Erfolgsausweise der beiden Schwinger dieser Spitzenpaarung zeigt eindrückliche Zahlen: Andi Imhof hat bisher 56 Kränze gewonnen und 4 Kranzfestsiege gefeiert. Noch imposanter sind die Erfolge seines Kontrahenten Matthias Siegenthaler aus Hondrich. Dieser hat 78 Kränze und 8 Kranzfestsiege auf seinem Konto vorzuweisen. Die aktuelle Form scheint Andi Imhof zu favorisieren. Er hat in der aktuellen Saison 6 Kränze gewonnen und 13 Punkte in der Jahreswertung auf dem Konto, Matthias Siegenthaler hat 2 Kränze geholt und weist 6 Punkte aus. Allerdings hat Matthias Siegenthaler 2016 erst an 2 Festen teilgenommen, nämlich am Mittelländischen Schwingfest Oberbalm und am Schwarzsee-Schwinget.