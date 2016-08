Brand in Gewerbegebäude

Am Freitag, 19. August, kurz nach 14.30 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri die Meldung ein, dass an der Umfahrungsstrasse in Schattdorf in einem Gewerbegebäude ein Brand ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Schattdorf rückte mit 30 Feuerwehrleuten aus. Unterstützt wurden sie von der Feuerwehr Altdorf mit 16 Feuerwehrleuten und deren Hubretter. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Die vor Ort im Einsatz stehenden Rettungsdienste aus Uri und Nidwalden kontrollierten insgesamt 13 Personen, bei denen der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung bestand. Dieser Verdacht bestätigte sich bei keiner Person und niemand musste hospitalisiert werden. Gemäss den derzeitigen Ermittlungen muss davon ausgegangen werden, dass zuerst ein Elektroroller in Brand geraten ist. Die genaue Ursache und die Höhe des Sachschadens bilden Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Uri. Der Verkehr im Bereich Kreisel Rynächt konnte mit kleinen Einschränkungen immer zirkulieren.

UW