Dritter eidgenössischer Kranz für Andi Imhof

Acht Urner waren zum Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Estavayer-le-Lac angetreten, einer von ihnen kehrt mit Eichenlaub behängt zurück. Andi Imhof verdiente sich seinen dritten eidgenössischen Kranz mit einer Leistungssteigerung: nachdem er bereits am Samstag zwei gestellte Gänge hinnehmen musste, endete auch am Sonntag der erste Gang vom Sonntag ohne Ergebnis. Mit drei Siegen in Folge sicherte er sich dann aber noch den Ehrenplatz. In der Schlussrangliste belegt er Rang 8b. Als zweitbester Urner beendete Andy Murer das Eidgenössische. Mit drei Siegen, drei Niederlagen und zwei Gestellten erreichte er den 20. Rang.

Elias Kempf, Marco Wyrsch, Michi Bricker und Raphael Arnold haben sich für den Ausstich qualifiziert. Da sie am Sonntag aber keinen Gang mehr gewinnen konnten, mussten sie nach sechs Gängen unter die Dusche. Markus Zurfluh blieb am Samstag zwar ungeschlagen, mit vier Unentschieden hat er die Qualifikation für den zweiten Wettkampftag allerdings nicht geschafft. Stefan Arnold musste seinen Traum von einem eidgenössischen Kranz schon früh begraben. Bereits im ersten Gang hat er sich eine Verletzung am Brustmuskel zugezogen und musste den Wettkampf beenden.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 31. August 2016.