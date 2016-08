Eine Person verletzt nach Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Am Donnerstag, 18. August 2016, um cirka 15.00 Uhr, kam es in Altdorf bei der Asylunterkunft an der Gurtenmundstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei wurde ein 21-jähriger Mann mit syrischer Staatsangehörigkeit verletzt und durch den Rettungsdienst ins Kantonsspital Uri überführt. Noch gleichentags konnte er das Spital wieder verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei den weiteren Hauptbeteiligten um Personen aus dem Asylbereich. Der genaue Grund für die Auseinandersetzung sowie der Tathergang bilden Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

UW