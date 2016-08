EWA soll Schächen-Konzession erhalten

Die Einfache Gesellschaft KW Schächen, hinter der das EWA steht, will mit dem Unterlauf des Schächens ein Kraftwerk antreiben und damit 14,6 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Dies würde pro Jahr Wasserzinseinnahmen von 204'000 Franken in die Urner Kantonskasse spülen. Baubeginn für das neue Kraftwerk ist frühestens im Jahr 2017, wie der Regierungsrat am Freitag, 26. August, mitteilte. Das Geschäft kommt am 28. September zur Beratung in den Landrat. Der Unterlauf des Schächens wird aktuell bereits durch ein Kleinstwasserkraftwerk genutzt. Der Kanton will diese Konzession gegen «eine angemessene Entschädigung» zurückkaufen, das sei im Vertrag so festgeschrieben. Das neue Kraftwerk der KW Schächen AG werde rund 14 mal mehr Strom produzieren als das bisherige Kleinstwasserkraftwerk.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 27. August 2016.