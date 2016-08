F/A-18 wird im Sustengebiet vermisst

Seit Montagnachmittag, 29. August, gegen 16.30 Uhr wird im Gebiet Susten eine F/A-18 C (Einsitzer) der Schweizer Luftwaffe vermisst. Wie das VBS mitteilt wurden entsprechende Suchmassnahmen unverzüglich eingeleitet. Über das Schicksal des Piloten ist zur Zeit nichts bekannt. Um 19.30 Uhr informiert der Kommandant Luftwaffe, Korpskommandant Aldo C. Schellenberg, im Bundesmedienzentrum in Bern zur aktuellen Lage und zum weiteren Vorgehen.