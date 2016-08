Hobbygärtner im Einsatz für heimische Pflanzen gefragt

Zurzeit blühen in der Natur und in den privaten Gärten die Pflanzen in voller Pracht. Doch vielerorts sind Sträucher mit duftenden, langen violetten Blütendolden auszumachen. Oft handelt es sich dabei um den Sommerflieder, der ursprünglich aus Asien eingeschleppt wurde und hier optimale Bedingungen vorgefunden hat. Das hat schwerwiegende Folgen für die einheimischen Pflanzen – sie werden mehr und mehr verdrängt. Das Amt für Umweltschutz will nun dagegen vorgehen und hat einen Infoflyer mit wertvollen Tipps für Urner Hobbygärtner herausgegeben.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 24. August 2016