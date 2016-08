Landrat entschärft Planungs- und Baugesetz

Eingezontes Bauland muss neu innerhalb einer Frist überbaut werden, ansonsten erhalten die Gemeinden die Gelegenheit, das Grundstück zu kaufen. Das ist vom Bund neu so vorgeschrieben. Die Regierung wollte die Frist im Kanton Uri auf acht Jahre festsetzen. Der Landrat folgte am Mittwoch, 31. August, einem Antrag der SVP und setzte die Frist auf zwölf Jahre fest. In der Abstimmung machte bloss eine Stimme den Unterschied aus. Ebenfalls vom Bund vorgeschrieben ist, dass künftig Gewinne, die aufgrund von Ein- oder Umzonungen von Land anfallen, zu einem Teil abgeschöpft werden. Bereits im Vorfeld der Landratsdebatte hatte sich abgezeichnet, dass der Vorschlag der Regierung, diese Mehrwertabgabe auf 30 Prozent anzusetzen, im Landrat unter Druck geraten wird. Dieser sprach sich denn auch deutlich, mit 49 zu 11 Stimmen für einen Satz von 20 Prozent aus - das vom Bund geforderte Minimum. Die Einnahmen der Mehrwertabgabe werden zweckgebunden für die Entschädigung von Rückzonungen verwendet. Justizdirektorin Heidi Z'graggen hatte die Befürchtung geäussert, dass diese nun teilweise durch Steuergelder gedeckt werden müssen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. September 2016.

Mathias Fürst