Landrat will Wolf jagbar machen

Christian Arnold (SVP, Seedorf) hat am Mittwoch eine Parlamentarische Empfehlung eingereicht, mitunterzeichnet von 34 Landratsmitgliedern. Das ist die Mehrheit im Rat. Sie empfiehlt der Regierung, dass sie sich bei der Vernehmlassung zur schweizerischen Jagdgesetzgebung dafür einsetzt, den Wolf jagbar zu machen. Die Zuständigkeit für Abschussbewilligungen soll künftig abschliessend in der Kompetenz der Kantone liegen. Ausserdem soll der Regierungsrat das Wolfskonzept und den Herdenschutz in Uri überdenken.

