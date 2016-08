Linda Indergand auf Rang 8 – Jolanda Annen auf Rang 14

Vor dem Lehnhof in Altdorf wurde es immer wieder laut. Auf einer Leinwand wurde zuerst der Triathlon der Damen, später dann das Mountainbikerennen der Damen in Rio übertragen. Zeigte das SRF Jolanda Annen oder Linda Indergand, brach Jubel aus.

"Tri Uri" hatte das Public Viewing veranstaltet und extra Fahnen verkauft. Die Aufschrift: "Go Joli go – We believe in you", in Gelb und mit Uristier. Das Anfeuern half wohl. Jolanda Annen wechselte nach dem Schwimmen gerade noch am Schluss der Spitzengruppe aufs Velo, wo sie auch bis zum Wechsel zum Laufen blieb. Dort zogen dann die spätere Olympiasiegerin Gwen Jorgensen (USA) und die spätere Silbermedaillengewinnerin Nicola Spirig, Jolandas Teamkollegin, davon.

Kurz überschnitten sich die Rennen der beiden Urnerinnen. Einige Zuschauer im Lehnhof schauten das Mountainbike-Rennen während der Triathlon-Übertragung auf ihren Smartphones. Als dann auch das SRF zum Mountainbike-Rennen wechselte, sah man gerade noch, wie Linda Indergand in den ersten zwei Runden – teils mit einem Abstand von 20 Sekunden – führte. Dann wurde sie eingeholt, beendete das Rennen aber am Ende auf einem Spitzenplatz – Rang 8. (ehi)