Mediator Prof. Dr. Iwan Rickenbacher leitet runden Tisch in Seelisberg

Iwan Rickenbacher geniesst das Vertrauen aller am Verfahren Beteiligten, heisst es in einer Medienmitteilung aus dem Landammannamt. Die Situation in Seelisberg soll an einem gemeinsamen Gespräch mit Vertretern der Gemeinde Seelisberg, der IG «Vernünftige Asyllösung für Seelisberg», des Schweizerischen Roten Kreuzes und des Kantons Uri aufgearbeitet werden. Der Mediator wird in der nächsten Zeit Gespräche mit allen involvierten Parteien führen und das Gespräch am runden Tisch vorbereiten.