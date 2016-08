Pia Tresch als Gemeindepräsidentin gewählt

Die "stille Wahl" erfolgte an der Sitzung vom 22. August des Gemeinderates, der die nominierten Personen als gewählt erklärt hat. Pia Tresch übernimmt am 1. Januar 2017 das neue Amt, heisst es in einer Mitteilung der Gemeindekanzlei Erstfeld. Sie ist seit sechs Jahren im Gemeinderat. Als neuer Gemeindevizepräsident wurde Josef Zgraggen-Zgraggen gewählt. Bestätigt wurden Gemeindeverwalter Theo Bissig-Walker, Sozialvorsteher Paul Gwerder-Zgraggen und Gemeinderat Flavian Levy-Zberg. Als neue Mitglieder nehmen ab 1. Januar 2017 Walter Marty und Rebekka Wyler Einsitz im Gemeinderat.

Im Schulrat Erstfeld wurde Präsidentin Franziska Bissig-Manz bestätigt. Neue Schulratsvizepräsidentin wird Claudia Cathry-Gwerder. Als neuer Schulverwalter wurde Roger Inderkum-Herger gewählt. Ergänzt wird der Schulrat in der Amtsdauer 2017 / 18 mit den Mitgliedern Markus Feubli-Zgraggen und Alois Furrer-Zgraggen, heisst es weiter.

Mehr dazu in der Ausgabe vom Samstag, 27. August 2016.