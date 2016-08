Polizeikommandant: Einigung wegen Überstunden

Nach 22 Jahren wird Reto Habermacher am Donnerstag, 1. September, das Kommando der Kantonspolizei Uri an Reto Pfister übergeben. In all diesen Jahren soll sich gemäss Informationen des «Urner Wochenblatts» bis zu einem Jahr Überzeit angehäuft haben. Wieviel genau, wollten weder die Sicherheitsdirektion noch Reto Habermacher bekannt geben. Beide bestätigten aber, dass diesbezüglich eine einvernehmliche Lösung getroffen wurde. Im Interview mit dem «Urner Wochenblatt» blickt Reto Habermacher auf seine Amtszeit zurück. «Ich hatte den spannendsten Beruf bei der Urner Kantonsverwaltung», zieht er ein positives Fazit. Er sei mit Leib und Seele Polizeikommandant gewesen und werde dieses Amt vermissen. Er freue sich aber auch darauf, als Direktor des Schweizerischen Polizei-Instituts in Neuenburg eine neue Herausforderung anzunehmen.

