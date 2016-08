Regionales Sportzentrum vorerst vom Tisch

Die Aussage im Bericht der Urner Regierung war klar: Nach einer Vernehmlassung in den Gemeinden und nach der Überprüfung von zwölf möglichen Standorten ist der Bedarf für ein regionales Sportzentrum im unteren Reusstal nicht gegeben. Der Urner Landrat unterstützt diese Meinung. 41 Landrätinnen und Landräte haben an der Session vom 31. August den Bericht für ein regionales Sportzentrum unteres Reusstal ohne Wertung zur Kenntnis genommen. 18 votierten (auf Antrag von Ruedi Cathry, FDP, Schattdorf) für eine ablehnende Kenntnisnahme. Die Motion von Altlandrat Markus Holzgang (FDP, Altdorf) für ein regionales Sportzentrum unteres Reusstal wurde mit 34:23 Stimmen (2 Enthaltungen) als materiell erledigt abgeschrieben.

Zuvor wurde intensiv diskutiert. Vor allem die FDP-Fraktion monierte, der Auftrag des Motionärs sei nicht erfüllt. Dieser hatte gefordert, konkrete Standorte für ein regionales Sportzentrum zu prüfen und in den Richtplan aufzunehmen. Man solle so die Basis legen, damit – falls dereinst ein Sportzentrum-Projekt vorliegen sollte – dieses auch richtplankonform wäre, meinte Ruedi Cathry. Regierungsrat Beat Jörg hingegen sagte, der Auftrag des Motionärs sei ausgeführt, indem aufgezeigt wurde, dass der Bedarf für ein solches Sportzentrum nicht gegeben sei. Noch offen sei jedoch das Problem fehlender Fussballplätze. Hier seien dezentrale Lösungen in den Vordergrund zu rücken.

Markus Arnold

Zum Bild: Die neue Hagen-Turnhalle in Altdorf. In den vergangenen Jahren sei in den Gemeinden bezüglich Sport- und Freizeitinfrastrukturen einiges gegangen. Der Bedarf nach einem regionalen Sportzentrum sei nicht vorhanden, meienen der Regierungs- und der Landrat. (Foto: Martina Tresch-Regli)

