Spatenstich für Güterweg am Riedligflügel

4750 Meter, 600 Höhenmeter, dazu 1100 Meter Erschliessungswege zu Häusern und Ställen: Das Projekt Güterweg Holden–Breitebnet–Riedlig ist am Montag, 22. August, gestartet. Der neue Weg beginnt an der bestehenden Strasse beim Holdenbach, quert diesen und endet beim Hof Riedlig in der Nähe der Mittelstation der Bahn Biel-Kinzig. Als «die Strasse für unsere Zukunft» bezeichnete Max Kempf, Präsident der Wegbaugenossenschaft Holden–Breitebnet–Riedlig, den Güterweg.

