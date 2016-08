Am Dienstag, 30. August, ereignete sich im Gebiet Schindleren in Bürglen ein Arbeitsunfall, bei dem ein 49-jähriger Urner ums Leben gekommen ist. Der Mann war mit Mäharbeiten in steilem Gelände beschäftigt, als sich aus zurzeit unbekannten Gründen der Motormäher überschlug. Der Mann geriet unter die Maschine und wurde dabei tödlich verletzt.