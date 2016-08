Urner sind bereit für Estavayer

Für die Schwinger ist das «Eidgenössische», was die Olympischen Spiele für andere Sportler sind: der unbestrittene Saisonhöhepunkt. Während an der Olympiade in Rio «nur» zwei Urner Athletinnen um Medaillen kämpfen, wurden für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest vom kommenden Wochenende in Estavayer-le-Lac gleich acht Urner plus ein Ersatzschwinger selektioniert. Angeführt wird die Urner Delegation einmal mehr vom langjährigen USV-Aushängeschild Andi Imhof. Aber auch Stefan Arnold ist einiges zuzutrauen, zeigt er doch seine bisher beste Saison. Alle Urner müssen jedoch ihre beste Leistung abrufen, um sich einen eidgenössischen Kranz zu sichern. Als Favoriten um den Festsieg, und damit für den Siegerpreis Muni Mazot de Cremo, gelten die Vertreter des Bernisch-Kantonalen Schwingerverbandes um Titelverteidiger Matthias Sempach.

