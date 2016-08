Vier Vorstösse zur Asylproblematik

In seiner Interpellation „Lösungsansätze für den Verteiler von Asylgesuchen im Kanton Uri“ will Ruedi Cathry (FDP, Schattdorf) vom Regierungsrat wissen, wie er die jetzige Unterbringungspraxis von Asylsuchenden im Kanton Uri einschätzt. Weiter bringt der FDP-Landrat die Einführung eines fixen Schlüssels zur gleichmässigen Verteilung der Asylsuchenden auf alle Urner Gemeinden ins Spiel. Ein fester Verteilschlüssel „könnte einige Probleme, wie sie in den letzten Monaten passiert waren, lösen“, so Ruedi Cathry in der Begründung seines Vorstosses.

Der Erstfelder SVP-Landrat Christian Schuler möchte von der Regierung wissen, wieso sie erst nach dem Eklat in Seelisberg die Ausarbeitung einer Gesamtschau über die Asylsituation im Kanton veranlasst hat. In seiner Interpellation „Unterbringung der Flüchtlinge und Asylsuchenden im Kanton Uri nach Eklat in Seelisberg“ hinterfragt Christian Schuler auch die aktuelle Zusammenarbeit des Kantons mit dem SRK. Zudem will er von der Regierung wissen, ob sie beziehungsweise das SRK von einem allenfalls bestehenden Mietvertrag des Hotel Löwen in Seelisberg zurücktreten kann und welche Kosten dem Kanton bisher daraus entstanden sind.

SP-Landrat Toni Moser aus Bürglen ersucht die Regierung in seiner Parlamentarischen Empfehlung um die Einrichtung eines Beschäftigungsprogramms für Personen, die sich im Kanton Uri im Asylverfahren befinden sowie für Personen, deren Wegweisung ausgesetzt wurde. Für vorläufig aufgenommene Personen und anerkannte Flüchtlinge seien die Massnahmen zur Integration in den Arbeitsmarkt zu intensivieren – etwa durch die Schaffung von Praktikumsplätzen.

Daniel Furrer (CVP, Erstfeld) reichte eine parlamentarische Empfehlung zur grundlegenden Überprüfung der Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden ein. Für die Wahrung der Gemeindeautonomie und die künftig gute Zusammenarbeit zwischen Kanton und Gemeinden seien „Verbesserungen unumgänglich“.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 3. September 2016.

Simon Gisler