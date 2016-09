«Dr Tell gumpet» 2017 beim Bahnhof Flüelen

Die Veranstalter von MooveUri haben sich entschieden, den Event am 27./28. Oktober 2017 beim Bahnhof in Flüelen durchzuführen. Aufgrund des Umbaus des Winkelplatzes kommt dieser nicht mehr als Veranstaltungsort infrage. Während zweier Tage wird nun auf dem Parkplatz neben dem Bahnhof der Free­style-Sport in den Mittelpunkt treten. Marcel Infanger, Hauptverantwortlicher Infrastruktur, schätzt den neuen Standort als ideal ein: «Wir freuen uns enorm, dass wir mit Flüelen einen tollen neuen Standort gefunden haben. MooveUri 2017 wird wieder ähnliche Dimensionen wie im vergangenen Jahr erreichen.»

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. September 2016.