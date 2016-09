Adrian Arnold erhält Förderpreis der Schützen

Die Gönnervereinigung der Schützen-Nationalmannschaften vergibt jedes Jahr für die Schiessdisziplinen Gewehr und Pistole je einen Förderpreis in der Höhe von 2000 Franken. Diese Preise erhalten Jugend-, Junioren- und Nachwuchstrainer, welche sich in der Nachwuchsförderung besondere Verdienste erworben haben. Adrian Arnold begann Ende der 1990er-Jahre, die kantonale Nachwuchsförderung zu intensivieren. «Mit viel Herzblut und grossem Zeitaufwand hat er in Uri wieder Grundstrukturen aufgebaut», sagte Heinz Bolliger, Vorstandsmitglied der Gönnervereinigung bei der Preisverleihung am Mittwoch, 7. September, in Thun.

Im Jahr 2012 definierte Adrian Arnold zusammen mit dem Nachwuchschef Beat Stadler das Ziel, die seit einigen Jahren angebotenen J+S-Kurse zu nutzen und die Jugendlichen zu motivieren, ihre Trainingsintensität zu steigern. Im nachfolgenden Jahr wurde das Kantonalkader aus der Taufe gehoben und seit diesem Zeitpunkt an von Adrian Arnold trainiert. «Für mich ist das sicher eine grosse Anerkennung für meine geleistete Arbeit, und der Preis motiviert mich zum Weitermachen, denn es geht aufwärts mit den jungen Sportschützen», sagte Adrian Arnold.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom Samstag, 17. September 2016.