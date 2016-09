Aktuelles aus der Landratssession

In seiner Septembersession beschäftigt sich der Urner Landrat unter anderem mit dem Gemeindegesetz, dem Psychiatriekonkordat und der Verleihung der Konzession zur Nutzung der Wasserkraft am Unterlauf des Schächens an die KW Schächen AG. Hier gibt’s laufend das Neueste aus dem Landratssaal (das Aktuellste zuoberst).