Alpnutzung in Uri wird zeitgemässer

Seit Jahrhunderten bildet die Alp die wirtschaftliche Basis der Urner Landwirtschaft. In Zukunft wird ihre Nutzung zeitgemässer. In seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause hat der Korporationsrat Uri am Freitag die neue Verordnung über das Alpkonzept einstimmig gutgeheissen. Die am 1. Oktober in Kraft tretende Verordnung soll für mehr Transparenz und Rechtssicherheit sorgen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 1. Oktober 2016.

Simon Gisler