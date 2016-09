Brand in Industriegebäude ausgebrochen

Am Freitag, 16. September, kurz nach 10.45 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Uri ein Alarm ein, weil in einem Industriegebäude an der Militärstrasse in Schattdorf ein Brand ausgebrochen war. Die Betriebsfeuerwehr der Dätwyler AG rückte mit 19 Feuerwehrleuten aus. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, führte aber zu einer starken Rauchentwicklung in einem geschlossenen Elektroraum. Verletzt wurde niemand. Produktionsräume waren keine betroffen. Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt muss gemäss der derzeitigen Ermittlungen davon ausgegangen werden, dass ein Defekt bei einer Batteriebox den Brand verursachte. Es bestünden keine Hinweise auf Brandstiftung. Die genaue Ursache und die Höhe des Sachschadens bilden Gegenstand der Ermittlungen der Kantonspolizei Uri.

Themenfoto: Archiv UW