CVP und SP haben ihre Parolen gefasst

Das Stimmvolk hat am Sonntag, 25. September, über sechs Vorlagen zu entscheiden – drei kantonale und drei eidgenössische. Am Donnerstag, 1. September, haben die CVP Uri und die SP Uri ihre Parolen gefasst. Fünfmal Ja und einmal Nein. So lauten die Parolen der SP Uri. Einstimmig Ja sagen die Mitglieder zu allen kantonalen Vorlagen. Ebenfalls einstimmig die Ja-Parole beschloss die Partei zu den eidgenössischen Volksinitiativen «AHVplus: für eine starke AHV» und «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft (Grüne Wirtschaft)». Eine Abfuhr erteilen die Genossinnen und Genossen dem Bundesgesetz über den Nachrichtendienst. Genau umgekehrt lautet die Abstimmungsempfehlung für die eidgenössischen Vorlagen bei der CVP Uri. Sie empfiehlt beide Volksinitiativen abzulehnen, befürwortet aber das Nachrichtendienstgesetz. Drei mal deutlich Ja sagten die CVP-Mitglieder zu den kantonalen Vorlagen.

Bereits vor einer Woche hatte die SVP Uri ihre Parolen beschlossen.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. September 2016.