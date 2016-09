Eine Person bei Selbstunfall in Seelisbergtunnel verletzt

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, fuhr der 57-Jährige am Donnerstag, 22. September, um kurz vor 11.00 Uhr, im Seelisbergtunnel in Fahrtrichtung Nord. Beim Querschlag 28 touchierte sein Auto (mit Luzerner Kontrollschildern) aus derzeit unbekannten Gründen das erste Mal das Bankett. Nach weiteren Berührungen des Banketts und kürzeren Fahrten auf diesem, kollidierte es beim Querschlag 24 frontal mit der Nischenwand. Der Mann verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst Uri brachte ihn in ein ausserkantonales Spital.

Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 20.000 Franken. Der vor Ort durchgeführte Test auf Alkohol verlief negativ. Der Seelisbergtunnel musste in Fahrtrichtung Nord für rund 80 Minuten gesperrt werden. Im Einsatz standen die Werkhoffeuerwehr Flüelen, die Feuerwehr Stans, der Rettungsdienst Uri, ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri. (UW)