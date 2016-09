Engerer Rat für Beteiligung am KW Schächen

Den Anfang macht die Verordnung über das Alpkonzept, mit der die Nutzung der Alpen den heutigen Verhältnissen angepasst werden soll. Weiter muss der Korporationsrat über eine 15- Prozent-Beteiligung an der KW Schächen AG entscheiden. Eine Beteiligung würde die Korporation Uri 900 000 Franken kosten. Bei den anderen beiden Geschäften ist weit weniger Geld im Spiel. Zum einen geht es um den Verkauf von 58 Quadratmeter Boden an die Gemeinde Erstfeld für den Bau einer Ausweichstelle an der Reussstrasse, zum anderen um einen Dienstbarkeitsvertrag über den «Männigenwald». Der Engere Rat empfiehlt alle Geschäfte zur Annahme.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 17. September 2016.

Simon Gisler