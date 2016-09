Erlegter Wolf wird präpariert

Er erregte die Gemüter und sorgte für viel Gesprächsstoff: Der Wolfsrüde mit der Bezeichnung M68. Er wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 27./28. Juli, im Gebiet Surenen/Blackenalp, Gemeinde Attinghausen, von der Wildhut und den beauftragten Jägern erlegt, nachdem er auf den Urner Alpen über 70 Schafe gerissen hatte. Dabei handelt es sich um den ersten Wolf nach rund 160 Jahren, der im Kanton Uri erlegt wurde. «Der Urner Regierungsrat hat beschlossen, das Tier zu präparieren und zu erhalten», heisst es in einer Medienmitteilung. Wo das präparierte Tier allenfalls ausgestellt wird, wird in den kommenden Wochen geklärt.

UW