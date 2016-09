Fahrzeugbrand im Gotthard-Strassentunnel

Am Samstag, 17. September, kurz vor 12.45 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit deutschen Kontrollschildern im Gotthard-Strassentunnel in Richtung Süden. Rund zwei Kilometer nach dem Nordportal geriet das Fahrzeug in Brand. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri konnte der Brand rasch gelöscht werden. Die drei Fahrzeuginsassen kamen nicht zu Schaden. Das Auto erlitt Totalschaden. Aufgrund erster Ermittlungen steht eine technische Brandursache im Vordergrund. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz standen die Schadenwehr Gotthard, das Amt für Betrieb Nationalstrassen ein lokaler Abschleppdienst sowie die Kantonspolizei Uri. Der Gotthard-Strassentunnel musste aufgrund des Fahrzeugbrands bis 14.10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. In beide Fahrtrichtungen bildeten sich mehrere Kilometer Rückstau.