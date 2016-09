FC Altdorf siegt auswärts gegen FC Küssnacht

Bereits in der 26. Minute gingen die Aldorfer am Samstag, 10. September, in Küssnacht nach einem Tor von Markus Zurfluh in Führung. Die Freude währte allerdings nur vier Minuten. Dann gelang dem FC Küssnacht mit einem Schuss von Roberto Tarzia der Ausgleich. Das Publikum musste lange warten, bis schliesslich in der 74. Minute Roberto Tarzia erneut erfolgreich vor dem Kasten der Altdorfer auftauchte, und ihm das 2:1 für Küssnacht gelang. Einen Wimpernschlag später konnten die Altdorfer jedoch wieder jubeln. In der 75. Minute glich Marco Asoro für den FC Altdorf aus. In der 80. Minute dann die Entscheidung zum 2:3-Auswärtssieg durch ein Tor ein Ali Mourad.

