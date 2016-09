Flüelertunnel wegen Elektroarbeiten zwei Nächte gesperrt

In den beiden Nächten finden im Flüelertunnel Elektroarbeiten statt, teilt das Amt für Betrieb Nationalstrassen mit. Die Umleitung erfolgt in dieser Zeit via Dorf Flüelen.

Der Tunnel ist konkret geschlossen am:

– Montag, 26. September, auf Dienstag, 27. September, ab 22.00 bis 5.00 Uhr

– Dienstag, 27. September, auf Mittwoch, 28. September, ab 22.00 bis 5.00 Uhr.

Das Amt für Betrieb Nationalstrassen dankt den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie den Verkehrsteilnehmenden für das Verständnis.