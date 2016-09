Goldene Schallplatte für Urner Sänger

Damit hatte er nicht gerechnet. Eine Goldene Schallplatte zu erhalten. Doch am vergangenen Montag, 5. September, war es so weit. Der Schattdorfer Daniel Arnold und die anderen zehn Mitglieder des Chors Schluneggers Heimweh durften die goldene Platte für 10'000 verkaufte Tonträger entgegennehmen. Das Album war weder im Handel noch auf Downloadportalen zu finden und hat trotzdem innert vier Wochen Goldstatus erreicht. Es kann bis anhin nur über den eigenen Onlineshop gekauft werden. Der Startschuss zum offiziellen Handelsrelease fällt am 29. Oktober.

Das neueste Video von Schluneggers Heimweh heisst «Rosmarie»:

Mehr dazu in der Ausgabe vom 10. September 2016.

Markus Arnold