Haus für Kunst Uri präsentiert neue Ausstellung

Drei verschiedene Künstlerinnen, drei verschiedene Handschriften und doch vereint die Frauen die Kunst des Zeichnens. Auf dieser Ebene finden sie trotz aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten. Sandra Boeschenstein zeigt kleinformatige präzise Darstellungen, die die verblüffende Kraft haben, dennoch einen grossen Raum füllen zu können. Eva Grün nutzt Landkarten, Stadtpläne, Dokumente, Architekturpläne oder Tickets als Zeichengrundlage und lässt so Ebenen in einander übergehen. Politik mischt sich mit Poesie. Zilla Leutenegger setzt Techniken wie Videoprojektion ein, um ihre Bilder in den realen Raum zu erweitern.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. September 2016