Konzertmeisterin bei einem leidenschaftlichen Projekt

Für das Zentralschweizer Jugendsinfonieorchester (ZJSO) ist das Konzert «Danza» etwas Besonderes. Es ist ein Jubiläumskonzert – 5 Jahre ZJSO. Es hat ein Programm, «bei dem wir uns hohe Ziele gesetzt haben, ein extrem schwieriges», sagt Alexandra Bissig. Und: «Es ist unser erstes Konzert in einem so riesigen Saal, an einem so tollen, grossen Ort.» Alexandra Bissig ist Konzertmeisterin beim ZJSO. Und sie kommt aus Erstfeld. Seit Beginn ist die 21-jährige Violinistin Teil des ZJSO. «Danza» ist ihr zweiter öffentlicher Auftritt als Konzertmeisterin im Jugendsinfonieorchester.

«‹Danza› steht für Leidenschaft», sagt sie. Das Projekt lässt die Genres Chorliteratur, Violinkonzert, Choreografie und Orchestermusik inhaltlich verschmelzen – so kündigt es das ZJSO an. Das Programm reicht von Leonard Bernsteins «Symphonic Dances» aus «West Side Story» bis Maurice Ravels «Boléro». (ehi)

Mehr dazu in der Ausgabe vom 17. September 2016.