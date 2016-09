Landrat verleiht Konzession

Auf Antrag der Regierung hat der Landrat am Mittwoch, 28. September, die Konzession zur Nutzung der Wasserkraft am Unterlauf des Schächens verliehen, und zwar an die KW Schächen AG. Diese Gesellschaft liegt zu 51 Prozent im Eigentum der Elektrizitätswerk Altdorf AG (EWA); der Kanton beteiligt sich mit 34 Prozent, die Korporation Uri mit 15.

Zwar sind noch nicht alle Einsprachen rechtskräftig erledigt; sie haben indes keine Wirkung mehr auf die Konzessionsvergabe. «Die Umweltverbände haben zugesichert, dass sie ihre Einsprachen nicht weiterziehen werden», sagte Peter Tresch (FDP, Göschenen), Präsident der landrätlichen Baukommission, am Mittwoch vor dem Landrat. Ausserdem einigte sich die Regierung inzwischen mit der Aeschlimann Kraftwerk AG. Diese verfügt bereits über eine gültige Konzession und betreibt bei der Sägerei in Bürglen ein Kleinstwasserkraftwerk.

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom 1. Oktober 2016.