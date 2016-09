Motorradfahrerin stürzt und verletzt sich

Am Mittwochabend, 14. September, kurz vor 16.30 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens gefolgt von einer Motorradfahrerin, beide mit St. Galler Kontrollschildern, auf der Klausenstrasse auf dem Urnerboden in Richtung Glarus. Im Bereich «Gand» musste der PW-Lenker aufgrund einer Kuh, die sich auf der Fahrbahn befand, abbremsen. Die nachfolgende Motorradfahrerin erkannte die Situation zu spät. Sie bremste ihr Fahrzeug ab, geriet in eine Schräglage und kam in der Folge zu Fall. Die 45-jährige Frau verletzte sich und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überführt. Der Sachschaden beträgt rund 1500 Franken, teilt die Kantonspolizei mit.