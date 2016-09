Musikalisch mitten in die Tellsgeschichte

Draussen gluckerte der Vierwaldstättersee leise an seine Ufer. In der Tellskapelle verwandelte er sich in ein Ungeheuer. In das Monster, das im vierten Aufzug von Schillers «Wilhelm Tell» beinahe das Boot verschlingt, und dem der Tyrannenmörder nur durch einen Sprung auf die Tellsplatte entkam.

Saxofonist Carlo Gamma, Akkordeonist Fränggi Gehrig und Beat Föllmi an der Perkussion, der sich als wahrer Geräuschemacher betätigte, haben am Donnerstagabend, 1. September, mit «Vier Persönlichkeiten aus Tell» die Serie «September an historischen Orten» eröffnet –und die Zuhörer dabei begeistert. Mit ihren Stücken und Improvisationen beschrieben sie je eine Person aus Ernst Stückelbergers Bildern in der Tellskapelle.

In der Serie «September an historischen Orten» spielen ausserdem am Freitag, 2. September, das «Nexus Reed Quintett» im Turm zu Silenen ein musikalisches Porträt der 14 Nothelfer. Es folgen am Donnerstag, 8. September, eine Lesung mit Schlagwerk «Jack the Ripper» von Heinz Stalder und am Freitag, 9. September, ein Krimi-Dinner «Albergo Stella & Posta» im Hotel Stern und Post, Amsteg mit Improtagonisten des Vereins «Avantt». (ehi)

Mehr dazu in der Ausgabe vom 3. September 2016.