Neuer Geschiebesammler schützt Schattdorf

Bei Hinter Tripp in Schattdorf wurde am Dienstag, 27. September, die Fertigstellung des neuen Geschiebesammlers gefeiert. Mit einem Fassungsvermögen von 3000 Kubikmetern verringert der neue Sammler die Gefahr deutlich, dass der Gangbach Geschiebematerial aus dem Oberlauf in Richtung Gräwimatt-Schulhaus transportieren kann.