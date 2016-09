PKW kollidierte auf A2 mit einem Sattelschlepper

In Höhe der Dosierstelle in Göschenen hat am Montagmorgenn gegen 9.00 Uhr ein Autofahrer versucht, einen vor ihm wartenden Sattelschlepper zu überholen. Laut Bericht der Kantonspolizei Uri habe der Fahrer nach eigener Aussage versucht, zum Überholen anzusetzen. Dies sei ihm aber aufgrund weiterer Verkehrsteilnehmer nicht gelungen, so dass er schliesslich mit dem Heck des Sattelschleppers zusammenstiess. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beträgt insgesamt rund 20.000 Franken.