Projekt für Sportanlage wird vorgestellt

Die Erstfelder Stimmbevölkerung hatte im März dem Kreditbegehren von 1,4 Millionen Franken für den Landerwerb in der Pfaffenmatt zugestimmt. Mit der erworbenen Landfläche kann die Sport- und Freizeitanlage Pfaffenmatt zweckmässig erweitert werden. Geplant ist unter anderem eine Umrüstung auf ein Kunstrasenfeld. In der Zwischenzeit wurde ein Detailprojekt ausgearbeitet. Das Kreditbegehren von rund 4,0 Millionen Franken wird der geheimen Abstimmung vom 12. Februar 2017 vorgelegt. Am 26. September wird das Projekt an einer Infoveranstaltung vogestellt.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 14. September 2016.