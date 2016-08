Rangierlok springt in der Schöllenen aus der Schiene

Wie die Kantonspolizei Uri mitteilt, geschah der Unfall in der Galerie am Bäzberg. Da es sich um eine Rangierkomposition handelt, waren keine Fahrgäste an Bord. Es gab keine Verletzte. Der Lokführer erlitt einen leichten Schock.

Es entstand ein Sachschaden in beträchtlicher Höhe, eine genauere Einschätzung ist derzeit nicht möglich, so die Kantonspolizei. Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Im Einsatz standen die Matterhorn Gottard Bahn, die Feuerwehr Andermatt, die Chemiewehr Uri, das Amt für Umweltschutz, die Kantonspolizei Uri und die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle.

Die Strecke ist derzeit gesperrt. Die ausfallenden Züge werden durch Busse ersetzt. (UW)