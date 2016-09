Regierung des Nachbarkantons zu Besuch in Uri

Am Donnerstag, 29. September, hat der Regierungsrat des Kantons Nidwalden die Urner Regierung besucht. Nach einem herzlichen Empfang im Rathaus in Altdorf führte die gemeinsame Reise durch den Kanton Uri ins Schwerverkehrszentrum nach Ripshausen, Erstfeld. Anschliessend fuhren die Regierungen gemeinsam nach Andermatt ins Clubhaus auf dem Golfplatz. Dort erhielten die Gäste einen aktuellen Eindruck von der Entwicklung der Tourismusdestination. Auf einem Spaziergang besuchten sie die neuen Appartmenthäuser und den Showroom der Andermatt Swiss Alps AG. Nach einem Apéro im Hotel Chedi begaben sich die beiden Regierungen zum Nachtessen in Gurtnellen Dorf. Dort endete der erlebnisreiche Tag mit geselligem Beisammensein und Ansprachen der Landammänner Ueli Amstad (Nidwalden) und Beat Jörg (Uri).