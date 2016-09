Rolf Sommer übernimmt die Regie der Gruppe Eigägwächs

Nachdem Lory Schranz Anfang dieses Jahr die Leitung der Theatergruppe Eigägwächs abgegeben hatte, stand hinter ihrer Nachfolge lange ein Fragezeichen. Seit Montagabend, 19. September, gibt es eine Antwort. Der Schauspieler und Musicaldarsteller Rolf Sommer wird in seiner alten Heimat Altdorf seine erste Regiearbeit übernehmen. Er plant die Aufführung des erfolgreichen Broadway-Musicals "Pippin", das er 2014 in New York gesehen und bewundert hatte. Nun freut er sich auf eine ganz grosse Aufgabe.

Mehr dazu in der Ausgabe vom 21. September 2016