Schafe auf der Alp digital schützen

Die Idee von Thorsten Bogner ist einfach: Das Schaf bekommt ein Halsband mit einem «Alptracker». Das ist ein kleiner, viereckiger Würfel, erklärt der Gründer von Tecsag. Gleichzeitig wird auf der Alp eine Antenne eingerichtet. Der Hirt kann dann auf seinem Computer oder Smartphone nachschauen, wo seine Schafe gerade sind, wohin sie sich bewegen. Und ob eines ausreisst oder sich anders bewegt – zum Beispiel, weil gerade ein Wolf in der Nähe ist. In dem Fall sendet der «Alptracker» nämlich eine Nachricht an den Hirten. «Dieser kann dann sofort reagieren», sagt Thorsten Bogner.

Seine Idee testet der Gründer des Technologieunternehmens ab Mittwoch, 7. September, vier Wochen lang auf der Unteralp bei der Vermigelhütte, Andermatt. «Die Unteralp ist ein geografisch sehr schwieriges Terrain, teils gibt es zum Beispiel keinen GPS-Empfang», sagt der Gründer. «Funktioniert der ‹Alptracker› dort, funktioniert er überall.»

Mehr dazu in der Ausgabe vom 7. September 2016.