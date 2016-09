Seelisberg: Termin für runden Tisch steht fest

Mediator Iwan Richenbacher, Schwyz, hat in den vergangenen Wochen diverse Gespräche mit möglichen Teilnehmenden des runden Tisches geführt, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons. Gemeinsam wurde vereinbart, dass der runde Tisch am Montag, 3. Oktober 2016, in Seelisberg stattfindet. Am runden Tisch unter der Leitung von Iwan Rickenbacher werden der Gemeinderat Seelisberg, Vertreter der IG «Vernünftige Asyllösung für Seelisberg», der regierungsrätliche Asylausschuss sowie weitere Kantonsvertreter teilnehmen.

Der Austausch findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Es ist vorgesehen, im Nachgang des runden Tisches mit einer Medieninformation über die Ergebnisse der Diskussionen zu informieren.

Ausserdem will der Regierungsrat in den kommenden Monaten gemeinsam mit den Gemeinden und dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) eine Gesamtschau zum Asylwesen in Uri erarbeiten. Es sollen dabei Konzepte und Massnahmen zur Entwicklung von genügend Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Der regierungsrätliche Asylausschuss hat inzwischen das Vorgehen festgelegt. Die erste Veranstaltung mit den weiteren Beteiligten findet am Dienstag, 27. September, in Altdorf statt. Ziel dieser Initialveranstaltung ist laut Medienmitteilung ein konstruktiver Informationsaustausch mit den Gemeinden, die auf der Ist-Analyse aufbaut. Gemeinden können ausserdem Rückmeldungen zum Verbesserungspotenzial, zur Zusammenarbeit mit dem SRK und dem Kanton einbringen.

Die Erkenntnisse aus diesem ersten Workshop werden anschliessend aufbereitet und in einer Folgeveranstaltung Ende Oktober 2016 vertieft. Im Interesse einer offenen Diskussionsrunde findet der Anlass im geschlossenen Rahmen statt. Im Anschluss daran werden die Beteiligten mittels eines Communiqués über die ersten Zwischenergebnisse informieren.

Der runde Tisch war vereinbart worden, nachdem eine Infoveranstaltung am 6. August zu einer geplanten Asylunterkunft in Seelisberg aus dem Ruder lief. (UW)