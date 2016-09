Segelschiff sorgt für Clinch mit der Polizei

Im kommenden Jahr will der «Apertura»-Gastgeber Hanspeter Arnold nach drei erfolgreichen Sommersaisons in Flüelen wieder Meeresluft schnuppern. Der Abschied fällt ihm nicht ganz so schwer, weil er mit den Behörden im Clinch liegt. Die Polizei droht, sein Segelboot in Flüelen, wegen eines Verstosses gegen das Gesetz, in Verwahrung zu nehmen. Hanspeter Arnold ist sich indes keiner Schuld bewusst.

