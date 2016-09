Sonderabfälle gratis entsorgen

Die ZAKU, Abwasser Uri und das Amt für Umweltschutz organisieren in Zusammenarbeit mit dem Laboratorium der Urkantone am Samstag, 24. September eine Gift-Sammelaktion, die die Bevölkerung zum Entrümpeln ihres Giftschrankes animiert. An drei Stationen, verteilt über den ganzen Kanton Uri, machen Sammelwagen halt. Die Bevölkerung kann dort ihre Gift- und Sonderabfälle gratis abgeben.

Altdorf und Bürglen: 10.00 bis 14.00 Uhr, Parkplatz Motorfahrzeugkontrolle, Amt für Strassen- und Schiffsverkehr, Gotthardstrasse 77a

Andermatt: 9.00 bis 11.00 Uhr, Werkhof Gemeinde, Gemsstockstrasse 7

Erstfeld: 13.00 bis 16.00 Uhr, Parkplatz Gemeindehaus, Gotthardstrasse 99

Mehr dazu in der UW-Ausgabe vom Samstag, 17. September 2016.