Sperrung der Zugstrecke in der Schöllenen dauert länger

Am Donnerstagmorgen, 1. September, war im Bereich Bäzberg eine Rangierkomposition entgleist, die offenbar führerlos unterwegs war. Zunächst sollte die Strecke bis Dienstag, 6.September, gesperrt bleiben. Nun wird die Sperrung aber noch bis Montag, 12. September, Betriebsbeginn, dauern. Grund dafür sind Wiederinstandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn, so die Matterhorn Gotthard Bahn.

Zwischen Göschenen und Andermatt verkehren derzeit Bahnersatzbusse. Der Transport von Fahrrädern ist eingeschränkt.

Die Komposition hatte sich bei dem Unfall aus einer Rangierlok und vier Personenwagen zusammengesetzt. Der Lokführer erlitt einen leichten Schock. Der Sachschaden beläuft sich nach den derzeitigen Kenntnissen auf insgesamt rund 4 Millionen Franken. (UW)